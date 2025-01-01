Одеська кіностудія роз'яснила ситуацію з демонтажем пам'ятника Володимиру Висоцькому

Одеська кіностудія повідомила про демонтаж пам'ятника Володимиру Висоцькому 30 грудня 2024 року. Скульптура зараз зберігається на території студії, де планується її повторне встановлення після погоджень і збору коштів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Одеську кіностудію. Там відреагували на численні звернення та пояснила обставини демонтованого пам'ятника.

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Демонтаж пам'ятника Висоцькому в Одесі

Одеська кіностудія оприлюднила офіційне повідомлення, відповідаючи на запити громадськості щодо зникнення пам'ятника Володимиру Висоцькому, що раніше був розташований на фасаді кіностудії на Французькому бульварі в Одесі.

Згідно з рішенням місцевих органів влади, пам'ятник був демонтований 30 грудня 2024 року о 22:00. За ініціативою Одеської кіностудії скульптурна композиція була передана на зберігання підприємству.

На сьогодні пам'ятник зберігається на території кіностудії, де вживаються необхідні заходи для його належного догляду. Колектив кіностудії вже прийняв рішення встановити пам'ятник біля одного з павільйонів, однак наразі триває процес погодження дозволів та пошук фінансування для проведення монтажних робіт.