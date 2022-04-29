Пан-спецоператор: Путін загнав Росію до глухого кута

Стратегічні "успіхи" російської "спеціальної військової операції". Якщо просто записати у стовпчик.

У січні Росія вимагала відкотити НАТО до 1997 року

Результат: у травні 2 країни, які не збиралися, подадуть заявку на вступ до Альянсу. Вони одразу отримають оборонний союз із Великою Британією та США. А потім миттєво вступлять. Росія як бонус отримає 1271 кілометр дуже умовного кордону з НАТО і необхідність витрачатися на його зміцнення.

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Росія погрожувала атакою на країни Балтії та Польщу

Результат: покалічили свої штурмові частини (десант, морську піхоту), прорядили авіацію, поламали найбільш боєготові механізовані з'єднання. Тобто, де-факто, втратили технічну можливість для реалізації наміру.

Вимагали демілітаризувати Україну

Результат: отримають, як мінімум, часткове переозброєння України західною зброєю та нову якість взаємної сумісності нашої армії з натовськими.

Це на поверхні. Якщо подивитись трохи далі:

Показали всьому світу реальну ефективність своєї зброї та техніки, коли доводиться воювати не з ополченням, а з рівновеликою армією.

Нарвалися на санкції. Відлучені від технологій та елементної бази. Як наслідок – будуть проблеми не лише з виробництвом нової зброї, а й із сервісом того, що вже продано у різні країни.

Менше зброї на експорт – менше політичного впливу – вищі витрати на його збереження коштом інших засобів – витіснення конкурентами із третіх країн.

Якась своєрідна боротьба за велич.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: