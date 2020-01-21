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      Панахида за загиблими "кіборгами" у Михайлівському соборі: фото, відео

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      Панахида за загиблими "кіборгами" у Михайлівському соборі / 24 канал

      У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту та усіх, хто загинув на Сході України.

      На службу прийшли родичі та близькі загиблих українців, а також багато військових.

      Важливо! Вони вистояли — не витримав бетон: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів"

      Панахиду відслужив предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній. 

      Захисники Донецького аеропорту віддали фсвоє життя за цілісність і незалежності української держави. Вони для нас дійсно є великими Героями, тому що з великої любові вони пішли захищати свою Богом дану землю. І ми їх називаємо, не випадково, людьми, які володіли надзвичайною силою, а саме цю силу їм давала любов і віра у Бога,
      – сказав Епіфаній. 

      До слова, День пам'яті захисників Донецького аеропорту в Україні, хоч і не офіційно, відзначають 16 січня.

      Дивіться відео панахиди за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту:

      Панахиди за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту: дивіться фото 24 каналу (Андрій Костюк)

       

      Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18 – 21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.

      Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва Епіфаній Донецький аеропорт
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