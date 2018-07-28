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Panasonic презентувала надзвичайно міцний планшет: фото

299 Читать новость на русском
Планшет Toughbook L1.
Планшет Toughbook L1. / liliputing.com

Компанія Panasonic презентувала свій новий планшет Toughbook L1. Як обіцяють виробники, пристрій має підвищену міцність, він розрахований на корпоративних користувачів.

Про це повідомляє Liliputing.com.

Panasonic Toughbook L1 має стандарти захисту ML-STD810G і IP65 / IP67, тобто девайс не боїться пороху, ударів, падінь з півтораметрової висоти і навіть занурень під воду на метрову глибину.

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Щодо інших характеристик, то планшет отримав 7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1280 × 720 точок. Ним можна користуватися навіть у рукавичках. На передній панелі розмішена фронтальна камера з роздільною здатністю ​​8 Мп.

Panasonic Toughbook L1

Panasonic Toughbook L1 обійдеться у 1500 доларів

Panasonic Toughbook L1 працює на процесорі Snapdragon 210 від Qualcomm. він отримав 2 ГБ оперативки та 16 ГБ флеш-модуля. Вбудовану пам'ять можна розширити завдяки microSD.

Окрім того, інженери обладнали планшет адаптерами бездротового зв'язку 802.11a / b / g / n і Bluetooth 4.2, приймачем GPS, модулями NFC і LTE, портом Micro-USB та стандартним гніздом для навушників.

Планшет має встановлену операційну систему Android 8.1 Oreo. Акумулятор має ємність 3200 мАг.

Вартість новинки – 1500 доларів або 39 тисяч гривень.

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Теги: Техно Ґаджети Panasonic планшети
Джерело: 24 Канал
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