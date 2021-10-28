Пандемія COVID-19: світ проходить п'яту "хвилю"

Дуже важливою характеристикою епідемії COVID-19 є її "хвильовий" формат. Це дуже легко продемонстувати на більшості графіків різних параметрів епідемії у більшості країн.

"Хвильовий" формат епідемії – це не абстракція, а важливе свідчення того, що процес розповсюдження вірусу не є хаотичним, він підкоряється певним законам природи і це важиво враховувати при плануванні протистояння з епідемією.

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"Хвильовий" формат дозволяє прогнозувати наступні "хвилі" епідемії і краще бути підготовленими до них, планувати розгортання додаткових заходів, включення карантинів та локдаунів. Оскільки "хвилі" повторюються, по змінах амплітуди можна судити про тенденції епідемії у різних країнах.

Світ в цілому зараз проходить свою пяту "хвилю" і знаходиться біля її максимуму.

Кількість пройденних "хвиль" у конкретних країнах може відрізнятися, це залежить від різних чинників, передусім від розмірів країни та кількості її населення. Так, у маленьких країнах ми спостерігаємо вже 9-10-ту "хвилю", у великих – 3 – 4-ту.

У більшості країн 4-а "хвиля" вже закінчилася і можемо підсумувати її драматичні результати.

Чергові результати матмоніторингу епідемії COVID-19

Зверніть увагу на рівень летальності від епідемії COVID-19 у деяких країнах за термін 4-ї "хвилі". "Хвилі" прив'язані до графіків Active cases.