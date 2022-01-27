Пандемія Омікрону: в Китаї посилюють жорсткий карантин, а в Нідерландах відкривають бари

Штам COVID-19 Омікрон набирає обертів – по всьому світу ним інфікуються все більше людей. Однак поки в одних країнах запроваджують жорсткі карантинні обмеження, у інших – їх скасовують.

У столиці Китаю – Пекіні почали реєструвати інфікування Омікроном. Уже за тиждень там стартують зимові Олімпійські ігри, тому уряд робить все можливе, аби COVID-19 не став на заваді змаганням.

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Жителів кожен день тестують на COVID-19

Більшість заражень Омікроном зафіксували в одному з районів Пекіна – Фенгтай. Влада одразу запровадила там жорсткий карантин.

Жителі цього району кожен день змушені робити тест на COVID-19. Відтак вони зобов'язані шикуватися в черги перед пунктами збору аналізів.

Я здивований, чому ми здаємо тести кожного дня? Я вчора робив, тепер ще сьогодні. Як довго результати залишаються дійсними – 24 години чи 3 дні? Я не розумію?

– поділився невдоволенням житель району Фентай Фенг.

Однак не всі засуджують такі дії влади. Дехто погоджується з обмежувальними заходами.

Нещодавній спалах COVID-19 непокоїть мене, але уряд зараз краще реагує – не так хаотично, як на початку. Я погоджуюся, що потрібні жорсткі обмеження, особливо перед початком Олімпіади. Загалом же немає чого хвилюватися,

– зазначила продавчиня місцевого магазину Чжан Дзянпін.

У Франції – понад пів мільйона нових хворих

Набагато критичніша ситуація у Франці. За останні 24 години тут виявили аж понад пів мільйона нових інфікованих.

Усе це попри обмеження, які запровадили на початку тижня. Від 24 січня всі невакциновані французи не можуть користуватися барами, ресторанами, театрами, спортивними залами й центрами розваг.

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Крім того, туди не пускатимуть з негативним ПЛР-тестом. Для того, щоб посидіти з друзями в барі, потягати штангу або подивитися кіно – тепер потрібний сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання від COVID-19.

Мене такі заходи заспокоюють, бо я знаю, з ким маю справу. Гадаю, це покращує санітарну ситуацію. Ми всі хочемо перебувати в безпечному місці, тому коли бачу, як офіціант перевіряє сертифікат вакцинації – це заспокоює,

– зауважив власник ресторану в Парижі Шарль Тюіль.

У Нідерландах відчиняють кафе та кінотеатри

У Нідерландах, де рівень заражень теж доволі високий, навпаки вирішили піти на скасування обмежень. Їх запровадили ще перед Новим роком, аби стримати розповсюдження Омікрону.

Після майже 2 місяців простоювання – роботу відновили бари, ресторани, кінотеатри, музеї та центри розваг. Рішення нідерландського уряду розкритикували місцеві епідеміологи.

За минулий тиждень ми зареєстрували збільшення госпіталізацій майже на 15%, щоправда, не мовиться про відділення інтенсивної терапії. Пом'якшення карантину призведе до збільшення заражень у майбутньому. Ми очікуємо піку госпіталізацій у березні,

– заявила епідеміологиня Інституту охорони здоров'я Нідерландів Сюзан Ван Ден Холф.

Втім частину обмежень нідерландський уряд все ж лишив – бари, ресторани, центри розваг і установи культури можуть працювати лише до 22:00 години. Водночас відвідувати їх можна лише за наявності сертифікату вакцинації, негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання від COVID-19.

Ймовірний референдум проти сертифікатів у Хорватії

Тим часом у Хорватії взагалі хочуть відмовитися від сертифікатів вакцинації. Місцева опозиційна партія зібрала понад 400 тисяч підписів за те, аби їх скасувати.

Дію сертифікатів потрібно скасувати. Вони нікому не допомагають. Ба більше, сприяють поширенню вірусу,

– розповів лікар із Загреба Іван Фан.

Хорватські вчені встановили, що навіть вакциновані люди можуть передавати вірус. Відтак представники опозиційної партії вважають, що краще налагодити масове тестування в країні, а не вимагати сертифікати вакцинації від громадян.

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Їхню петицію найближчими днями розгляне парламент. Якщо її ухвалять, то парламентарі мають призначити референдум щодо скасування сертифікатів вакцинації, який зможуть провести за 2 місяці.

За даними Гарвардського університету , вже наявні вакцини надають дуже хороший захист від важкого перебігу хвороби у разі інфікування штамом Омікрон.

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