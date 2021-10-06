Офшори в сучасній політиці серед топполітиків дійсно не рідкість, всього в матеріалах Pandora Papers фігурує 336 осіб, 38 з яких – громадяни України. Ба більше, навряд чи інформація про офшори якось серйозно обвалить рейтинги Зеленського: масовий виборець часто до таких складних інфоприводів буває нечутливий.
До теми Справа не в тому є чи ні офшор, а як він використовувався
Ключова проблема, яка з'явилася перед командою Зеленського внаслідок цього розслідування полягає у появі додаткових доказів, що створюють акцент на його тривалому і глибокому зв'язку з олігархом Ігорем Коломойським.
За припущенням розслідувачів OCCRP, кошти з офшорних компаній Зеленського отримані від Ігоря Коломойського і походять з "Приватбанку", звідки Коломойський, по суті, незаконно виводив кошти вкладників під виглядом кредитування власних же юридичних осіб. Водночас США чекають продовження власної санкційної політики і в Україні, зокрема і по Ігорю Коломойському.
За два роки роботи команди Зеленського відчутних ударів по Ігорю Коломойському і його команді так і не відбулося, новин щодо просування розслідування обставин виводу коштів з "Приватбанку" в Україні немає, а сама політика Офісу президента відрізняється ситуативною лояльністю до олігарха.
Так, підприємству "Укрнафта", пов'язаному з Ігорем Коломойським восени 2020 року було списано 30 мільярдів гривень боргів перед державою, які накопичувалися у підприємства ще починаючи з часів правління Леоніда Кучми. Також не викликає оптимізму і поява інформації щодо Pandora Papers у контексті початку віртуального візиту місії МВФ до України. Для МВФ будь-яка інформація щодо зв'язку керівництва України зі схемами виводу коштів вкладників з банківського сектору, або ж особами що такі схеми реалізували одразу виступає дуже негативним сигналом.
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Окрім цього, у стінах НБУ – стратегічної для співпраці з МВФ установи триває досить проблемна кампанія із перегляду реформи банківського сектору, яка супроводжується конфліктом керівництва фінрегулятора із менеджментом Нацбанку. В рамках цього конфлікту рішенням керівництва Нацбанку було розформовано й управління з питань "Приватбанку" в стінах НБУ, що безумовно вдарить і по сприйняттю ситуації з боку МВФ. Відсутність кредитування МВФ буде стимулювати брак впевненості міжнародних інвесторів у міцності української системи управління, а як наслідок – робити будь-які довгострокові запозичення для нас ще дорожчими.
Навіть візит Володимира Зеленського до США не примусив РНБО та Банкову ввести санкції по Ігорю Коломойському. При цьому, варто розуміти і рівень інтегрованості журналістів OCCRP в американську політичну повістку: значною мірою саме вони були на вістрі критики Дональда Трампа та розслідувань по ньому, тож демократична адміністрація Білого дому вочевидь не є далекою від інформації, яка потрапляє у їхні матеріали.
Pandora Papers – лише початок кампанії з боротьби з офшорними юрисдикціями та політиками що ними послуговуються, яку просувають наразі у США. Значною мірою команда Джо Байдена не без порозуміння з керівництвом ЄС хоче створити новий порядок денний у Світі, де виводити кошти в офшори безконтрольно буде вже набагато складніше, а платити податки доведеться більш відповідально.
Чи зможе Україна вписатися в такий розклад сил – питання, що стоятиме перед нами вже у найближчі роки. Відмова від прозорості та боротьби із нелегальними схемами виводу коштів може стати причиною проблем для будь-якої владної команди в Україні незалежно від її політичної орієнтації взагалі.