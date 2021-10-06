Офшори в сучасній політиці серед топполітиків дійсно не рідкість, всього в матеріалах Pandora Papers фігурує 336 осіб, 38 з яких – громадяни України. Ба більше, навряд чи інформація про офшори якось серйозно обвалить рейтинги Зеленського: масовий виборець часто до таких складних інфоприводів буває нечутливий.

До теми Справа не в тому є чи ні офшор, а як він використовувався

Ключова проблема, яка з'явилася перед командою Зеленського внаслідок цього розслідування полягає у появі додаткових доказів, що створюють акцент на його тривалому і глибокому зв'язку з олігархом Ігорем Коломойським.

За припущенням розслідувачів OCCRP, кошти з офшорних компаній Зеленського отримані від Ігоря Коломойського і походять з "Приватбанку", звідки Коломойський, по суті, незаконно виводив кошти вкладників під виглядом кредитування власних же юридичних осіб. Водночас США чекають продовження власної санкційної політики і в Україні, зокрема і по Ігорю Коломойському.

Свого часу саме Держсекретар Ентоні Блінкен вніс Коломойського в санкційний список, і пов'язано це передусім із історією виведених коштів вкладників "Приватбанку" в обсягу понад 5,5 мільярда доларів. Саме тому, сигнал про причетність компаній пов'язаних із Зеленським до цих коштів лунає неабияк загрозливо для Києва.

За два роки роботи команди Зеленського відчутних ударів по Ігорю Коломойському і його команді так і не відбулося, новин щодо просування розслідування обставин виводу коштів з "Приватбанку" в Україні немає, а сама політика Офісу президента відрізняється ситуативною лояльністю до олігарха.

Так, підприємству "Укрнафта", пов'язаному з Ігорем Коломойським восени 2020 року було списано 30 мільярдів гривень боргів перед державою, які накопичувалися у підприємства ще починаючи з часів правління Леоніда Кучми. Також не викликає оптимізму і поява інформації щодо Pandora Papers у контексті початку віртуального візиту місії МВФ до України. Для МВФ будь-яка інформація щодо зв'язку керівництва України зі схемами виводу коштів вкладників з банківського сектору, або ж особами що такі схеми реалізували одразу виступає дуже негативним сигналом.

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Окрім цього, у стінах НБУ – стратегічної для співпраці з МВФ установи триває досить проблемна кампанія із перегляду реформи банківського сектору, яка супроводжується конфліктом керівництва фінрегулятора із менеджментом Нацбанку. В рамках цього конфлікту рішенням керівництва Нацбанку було розформовано й управління з питань "Приватбанку" в стінах НБУ, що безумовно вдарить і по сприйняттю ситуації з боку МВФ. Відсутність кредитування МВФ буде стимулювати брак впевненості міжнародних інвесторів у міцності української системи управління, а як наслідок – робити будь-які довгострокові запозичення для нас ще дорожчими.

Навіть візит Володимира Зеленського до США не примусив РНБО та Банкову ввести санкції по Ігорю Коломойському. При цьому, варто розуміти і рівень інтегрованості журналістів OCCRP в американську політичну повістку: значною мірою саме вони були на вістрі критики Дональда Трампа та розслідувань по ньому, тож демократична адміністрація Білого дому вочевидь не є далекою від інформації, яка потрапляє у їхні матеріали.

Pandora Papers – лише початок кампанії з боротьби з офшорними юрисдикціями та політиками що ними послуговуються, яку просувають наразі у США. Значною мірою команда Джо Байдена не без порозуміння з керівництвом ЄС хоче створити новий порядок денний у Світі, де виводити кошти в офшори безконтрольно буде вже набагато складніше, а платити податки доведеться більш відповідально.

Чи зможе Україна вписатися в такий розклад сил – питання, що стоятиме перед нами вже у найближчі роки. Відмова від прозорості та боротьби із нелегальними схемами виводу коштів може стати причиною проблем для будь-якої владної команди в Україні незалежно від її політичної орієнтації взагалі.