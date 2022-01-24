Паніка розхитує валютний ринок, – радник президента про коливання курсу
Джерело:24 канал
Курс долара перевалив за 28 гривень та продовжує стрімко зростати. Однак це не привід панікувати, адже такі настрої лише ще більше розхитують валютний ринок.
Про це в ефірі 24 каналу сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він запевнив, що середній курс долара у 2022 році має складати 28,2 гривні.
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"Різні панічні настрої можуть розхитувати ринок і давати коливання. Я розумію, що є багато політичних гравців на цьому полі", – запевнив Устенко.
За його словами, в Україні будь-яка економічна новина піднімається на політичні прапори – і це не через занепокоєння певних політиків.
Просто така інформація дає можливість отримати додаткові політичні бали для своєї політсили,
– пояснив радник президента.
Устенко: Україна все сприймає чуттєвіше
Радник президента наголосив, що ситуація у світі несприятлива для всіх, просто в Україні все сприймають чуттєвіше.
"У нас все накладається на безпекову ситуацію, інформаційну війну, у якій ми перебуваємо зараз. Однак в нас є чітке розуміння, як реагувати на зміни", – підсумував Устенко.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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