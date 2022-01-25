В этом нет ничего удивительного. Если власть врет всегда, по любому поводу последние лет 100, то сказочка про мальчика-пастуха становится совсем не сказочкой.

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Наследие Совка

Советские люди придумали анекдот про доктора "ухо-глаз“, который лечит от того, что все видят совсем не то, что слышат. Совтские так жили всегда и продолжают жить сейчас, хоть СССР давно почил в бозе.

Нынешние свободные граждане, рожденные уже после 91 года, этого анекдота не знают, но живут точно так же, как и их родители в СССР: мудро не доверяя любым заявлениям официальных лиц, поступая им вопреки при любой возможности.

Мудрые сограждане уверены, что в долгосрочной перспективе спасут себя от неприятностей только в том случае, если будут поступать с точностью до наоборот.

Это же стало рефлексом – покупать соль, сахар, муку и спички сразу же после того, как в телевизоре скажут, что никаких проблем нет и не ожидается.

Недоверие к власти – в крови

Гм... Неужели кто-то предполагал, что после заявлений властей по поводу нашей силы, нашего дьявольского спокойствия и убийственной уверенности в собственном могуществе народ расслабится? Вы серьезно?

Это же в генах прописано: если тебе предрекают стабильный курс, беги покупать доллары! Не прогадаешь!

Говорят про урожай? Покупай муку и дрожжи.

Говорят о мире? Проверь, достаточно ли патронов в сейфе! На всякий случай, полей огород машинным маслом – пулеметы это любят!

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Гибридная война в разгаре

России не надо нападать, атаковать и оккупировать. Для нее это экономически нецелесообразно. Количество возможных плюшек от силовых действий значительно меньше размера звездюлей, которые можно за это огрести! Зачем это россиянам? Зачем нужно стрелять себе в ногу, сидя на растущем нефтегазовом рынке?

Они даже не пугают страуса – они все отрицают, но зря! Страус сам бьется головой о бетонный пол, не слушая утешения.

Люди, забирающие свои вклады из банков, бегущие от украинских ОГВЗ инвесторы куда страшнее и эффективнее танковых клиньев.

Метод от противного

Призывы к спокойствию мгновенно вызвали обвал гривни. Рассказы о том, что войны не будет, заставили паниковать даже рисковых инвесторов. Украинская экономика стагнирует при её относительном благополучии.

Победные реляции премьера, видео президента, заявления председателя РНБО воспринимаются, как пугающие предупреждения. Почему? Потому, что никто не верит нынешней власти. И прежней не верили. И советской власти не верили. И царю не верили. И это проблема власти, а не народа. Народ мудр. Он всегда ждет самого худшего разрешения ситуации. И оказывается прав.

Бабушки ждут войны, которую не ждут генералы. Можем ли мы в чем-то упрекнуть опытных бабушек? Да ни в "жисть"! Потому что бабушки помнят Ленина, который обещал свободу, равенство, братство, заводы и землю! Генераллисимуса, который говорил, что войны не будет! Хрущева, который клялся всех накормить кукурузой! И Брежнева, говорящего что коммунизм уже на пороге!

Так что, во фразе "Конец эпохи бедности!" украинцы слышат только слово конец, причем, в худшем смысле этого слова.

Что делать

Как остановить панику – я не знаю. Это не паника, это уважение к опыту предыдущих обманутых поколений.

Будет ли война? Не верю в то, что она будет, потому что русским она не нужна. Но кого интересует логика событий?

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы ввести против России новые усиленные санкции.

У РФ совсем другие цели.

Им нужно загнать нас в минские соглашения, и им нафиг не сдалось вести бесконечную партизанскую войну на оккупированных территориях. А выполнение нами "Минска" будет по последствиям для политики и экономики пострашнее военного поражения.

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Знаете, что грустно

Мы перезимуем. Мы не замерзнем, не оголодаем, не истечем кровью в окопах. Мы благополучно доживем до весны, но с галопирующей инфляцией, с потрепанными банками, без инвестиций и новых проектов.

Мы снова откатимся назад и нами опять будут манипулировать все, кому это делать не лень и выгодно.

И нас очень трудно в этом упрекнуть. Генетика.

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