Відстояли право на індивідуальні пам'ятники: на бік родин полеглих воїнів став Верховний Суд

На Микулинецькому кладовищі в Тернополі облаштовують "Пантеон Героїв". Згідно з цим проєктом, надгробні пам’ятники полеглих військових мають бути однакового зразка. Утім, не всі родичі загиблих воїнів погодились на це. Після кількох років судової тяганини на могилах дозволили встановити індивідуальні пам’ятники.

Відповідне рішення Верховного Суду було опубліковане у Єдиному державному реєстрі.

Як виник конфлікт через Пантеон Героїв у Тернополі?

Загалом позови до суду подали родини трьох загиблих військовослужбовців. Причиною судової тяганини стало перешкоджання підприємства СКП "Ритуальна служба" щодо встановлення надгробків.

У жовтні 2023 року батьки одного з загиблих – Віталія Стадника – почали облаштовувати могилу свого сина і встановили там гранітні плити. Тоді СКП "Ритуальна служба" висунула родині вимогу демонтувати конструкції. Пізніше компанія разом з правоохоронцями самостійно демонтувала плити. Батьки Віталія Стадника домоглися арешту могили і подали позов проти СКП "Ритуальна служба" . У 2024 році до судової боротьби за право встановлення індивідуальних надгробків в Тернополі долучились родини ще двох полеглих воїнів – Віталія Коваля та Валерія Гинди.

Позови родичів загиблих військових до Тернопільського міськрайонного суду та Тернопільського апеляційного суду не задовольнили.

Верховний Суд підтримав родини полеглих військових

У квітні 2025 року батьки Віталія Стадника подали касаційну скаргу до Верховного Суду. У червні та липні того ж року схожі позови подали родини Віталія Коваля та Валерія Гинди.

Суд частково задовольнив вимоги усіх трьох позивачів. Першою відповідну ухвалу отримала сім’я Валерія Гинди. Верховний Суд виніс рішення у справі у листопаді 2025 року. Пізніше був частково задоволений позов матері Віталія Коваля.

У квітні 2026 року Верховний Суд виніс рішення щодо скарги родини Віталія Стадника. Судді зобов'язали підприємсвто "Ритуальна служба" Тернопільської міськради не чинити перешкоди родичам у встановленні пам'ятника індивідуального замовлення.

Які ще скандали, пов'язані з похованнями військових, траплялись в Україні?

У серпні 2025 року на Київщині відкрили Національне військово-меморіальне кладовище. На це з державного бюджету було виділено 515 мільйонів гривень. Цвинтар облаштували попри протести місцевих жителів з сіл Гатне та Мархалівка, які розташовані поблизу меморіального комплексу. Тоді протестувальники вимагали перенести кладовище через те, що ділянка, на їхню думку, була непридатною для цього. Вони побоювалися можливого забруднення ґрунту та підземних вод.