Pantone присвятив Україні два кольори: відгадайте які

Компанія Pantone визначає стандарти кольору у моді та дизайні. На неї орієнтуються мільйони дизайнерів та виробників.

Весь світ зараз на боці України у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Тепер і Pantone присвятив 2 відтінки Україні, щоб підтримати народ у нашій боротьбі проти російських окупантів та їхнього ватажка Путіна.

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Блакить свободи і жовтий, що заряджає енергією

Зокрема, вони зобразили "трендові" відтінки у колір українського прапора: блакитний та жовтий.

У соцмережах компанії опублікували пост, у якому виклали два фото: соняшники на тлі блакитного неба та картинку із зображенням прапора України.

Два відтінки були присвячені національним кольорам прапора України: синьому та жовтому,

– підписали на сайті Pantone.

Синій фахівці Інституту Pantone назвали Freedom Blue ("вільний синій"), а жовтий – Energizing Yellow ("бадьорий жовтий").



Нові кольори від Pantone/ Фото Pantone

https://www.instagram.com/p/CapyFogO1Nb/?utm_source=ig_web_copy_link

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