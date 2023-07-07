Де було сміттєзвалище: росіяни розгортають ППО та військових для захисту Москви
Джерело:The Insider
Окупанти розгорнули під столицею своєї держави систему ППО "Панцир-С1" просто-таки на колишньому сміттєзвалищі. Там також була розміщена радіолокаційна станція, а тепер ще й живуть військові.
Заначимо, що гарматна установка розташована саме у місті Нова Москва на поверхні законсервованого полігону "Салар'єво". Власне, він є рекультивованою горою сміття. Використовують його загарбники від лютого.
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Захищаються "як вміють"
Як пишуть журналісти, першою на цьому полігоні з'явилася мобільна РЛС розвідки П-18-2 "Прима". Вона має характерно велику горизонтальну антену, що працює в метровому діапазоні та призначена для виявлення, супроводу, вимірювання координат та визначення повітряних об'єктів, що належать державі.
Тепер у Новій Москві розгорнули додатковий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також там з'явилися додаткові об'єкти: місця побуту для військових, каністри з паливом та, мабуть, боєприпаси,
– написав один зі ЗМІ.
Власне, періодично ворожі військові оператори переводять зенітно-ракетну систему в бойове становище. Це видно по обертанню радара та руху зенітних гармат.
"Панцир-С1" на колишньому смітнику під Москвою: дивіться відео The InsiderЗверніть увагу! "Панцир" є комплексом малого радіуса дії. Він може як і захищати малі об'єкти від засобів повітряного нападу, так і слугувати для боротьби з легкоброньованими наземними цілями, живою силою противника. Вочевидь, окупанти бояться атак на Москву, тому й розгорнули систему.
Вибухи в Росії: останнє
Усе частіше до ворожої держави навідується "бавовна", тому подбати про безпеку Москви не є найгіршою ідеєю, що могла виникнути в загарбників.
- У четвер, 6 липня було гучно у небі над Бєлгородською областю. Пропагандисти заявляли, що 9 "невідомих" дронів спробували атакувати велике нафтосховище та енергопідстанцію в регіоні.
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