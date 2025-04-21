У Ватикані назвали місце, де помер Папа Франциск

Папа Римський помер у Ватикані 21 квітня. Понтифік пішов з життя у віці 88 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Де помер Папа Римський

Папа Франциск помер удома у своїй квартирі в резиденції Святої Марти у Ватикані. Причину смерті понтифіка не повідомляли, однак, ймовірно, про неї оголосять близько 20:00 – 21:00.

Щоб віряни могли попрощатися з Папою Франциском, його тіло можуть перенести до Ватиканської базиліки у середу, 23 квітня, вранці.

Нагадаємо, що Папа Римський 14 лютого 2025 року був госпіталізований до поліклініки Агостіно Джемеллі. До того він кілька днів страждав від нападу бронхіту. Після госпіталізації лікарі діагностували двосторонню пневмонію.

Протягом 38 днів Папа Франциск продовжував лікування, а 22 березня – повернувся до своєї ватиканської резиденції до Каса Санта-Марта, щоб продовжити одужання.

Слід зауважити, що з 20-річного віку Папа Франциск страждав від респіраторних захворювань. Причиною цього стало видалення частини легені, яка була уражена тяжкою респіраторною інфекцією.

За день до смерті, у Великодню неділю, Папа Франциск виступив з промовою. У Великодній службі він благословив тисячі людей на площі Святого Петра. У неділю Папа Римський також провів приватну зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, під час якої вони обмінялися великодніми привітаннями.