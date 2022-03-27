Папа Франциск закликав зупинити війну в Україні, поки вона не "викреслила людину з історії"

Папа Франциск знову озвучив заклик до миру в Україні. Зазначивши, що зараз час скасувати війну, перш ніж вона викреслить людство з історії.

За його словами, минув понад місяць з моменту початку жорстокої та безглуздої війни в Україні. Вона, як і будь-яка війна, є поразкою для всіх.

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"Ми повинні відмовитися від війни, місця смерті, де тато й мама ховають своїх дітей, де чоловіки вбивають своїх братів, навіть не бачачи їх, де сильні вирішують, а бідні вмирають. Війна руйнує не тільки сьогодення, але й майбутнє суспільства", – промовив Папа Франциск

Крім того, він зазначив, що зіткнувшись із небезпекою самознищення, людство має зрозуміти, що настав час скасувати війну. Викреслити її з історії людства до того, як вона викреслить людину з історії.

"Досить. Зупиніться. Нехай зброя замовчить. Серйозно ведіть переговори про мир", – додав Папа Франциск.

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