Папі Римському потрібно наново вчитись говорити: в якому стані понтифік

Папа Франциск вже тривалий час перебуває в лікарні. Наразі його стан здоров'я стабілізувався.

Однак, після тривалого використання високопоточної кисневої терапії він повинен заново вчитися говорити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про стан Папи Римського

Кардинал Віктор Мануель Фернандес відкинув припущення про те, що Папа Франциск піде на пенсію. Ймовірно, після одужання він продовжить виконувати свої обов'язки.

Папа почувається дуже добре, але сильний кисень все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, його загальний фізичний стан такий, як і раніше,

– каже кардинал Фернандес, який є головою доктринального офісу Ватикану.

Досі немає офіційної інформації про те, коли Франциск повернеться до Ватикану. Фернандес сказав, що не знає, чи його випишуть вчасно до Великодня, який припадає на 20 квітня. На його думку, Папа може повернутися, але лікарі хочуть бути впевнені на 100%.

Кардинал додає, що глава Католицької церкви вірить, що з тим невеликим часом, який у нього залишився, він має повністю присвятити себе іншим, а не собі.

Зазначимо, що 88-річний понтифік перебуває в лікарні протягом 5 тижнів через двосторонню пневмонію. В останньому звіті про стан здоров'я Папи Римського, який оприлюднили 21 березня, Ватикан заявив, що його стан залишається стабільним із "незначними покращеннями дихання та рухливості".

Протягом останніх двох років у Франциска було декілька нападів поганого самопочуття. Це пов'язано з тим, що він схильний до легеневих інфекцій, оскільки в молодості у нього був плеврит і частину легені довелося видалити.

Нагадаємо, що раніше Ватикан вперше показав фото Папи Римського після госпіталізації. Там розповіли, що він співслужив Святу Месу в лікарні.