Папа Римський не очолюватиме великодні боггослужіння у Ватикані: в чому причина

Папа Римський Франциск цьогоріч не очолюватиме передвеликодні ритуали та службу у Ватикані. Все через те, що понтифік досі відновлюється після тривалої хвороби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Хто замінить Папу Римського

З доручення Папи Римського, Святу Месу в базиліці Святого Петра в суботу, 19 квітня, очолить кардинал Джованні Баттіста Ре. У Великодню неділю, 20 квітня, ранкову Святу Месу на площі Святого Петра проведе кардинал Анджело Комастрі.

Напередодні у Ватикані оголосили, що Святу Месу мира в базиліці Святого Петра у Великий четвер вранці з доручення Папи очолить кардинал Доменіко Кальканьйо. Літургію Страстей Господніх у Велику П'ятницю в базиліці Святого Петра з доручення Папи очолить кардинал Клаудіо Ґуджеротті.

До того ж у Великий четвер ввечері Святу Месу Господньої Вечері в базиліці Святого Петра очолить кардинал Мауро Ґамбетті.

Нагадаємо, 14 лютого Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні з важкою респіраторною інфекцією. Згодом стало відомо, що у понтифіка діагностували двосторонню пневмонію.

П'ять тижнів по тому, 23 березня, Папу Римського виписали з лікарні. Це стало найсерйознішою хворобою за його 12-річний період на посаді Папи. За словами лікарів, після виписки з лікарні понтифіку знадобиться ще два місяці відпочинку у Ватикані.