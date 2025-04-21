У CNN розповіли, які проблеми зі здоров'ям мав Папа Римський в останні роки життя

До своєї смерті Папа Римський мав значні проблеми зі здоров'ям, яке погіршилося в останні роки його папства. Окрім хвороби з легенями за життя Франциск також мав і інші травми та недуги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

До теми Смерть Папи Франциска: що це означає для України та що очікує на католицьку церкву незабаром

Які хвороби мав Франциск за життя

Журналісти пишуть, що 88-річний понтифік, якому в молодості видалили невелику частину однієї легені, потрапив до римської лікарні Джемеллі 14 лютого після того, як у нього з'явилися симптоми бронхіту.

Наступна КТ показала діагноз пневмонії в обох легенях у Франциска. Зрештою стан понтифіка стабілізувався, і через 5 тижнів Папі дозволили повернутися до Ватикану для продовження одужання.

Однак після виходу з лікарні голова католицької церкви тривалий час не міг говорити через проблеми з диханням і пройшов курс фізіотерапії, щоб повернути голос. Він також мав труднощі з підняттям рук і носив назальну канюлю для отримання кисню.

За даними видання, коли Франциск був молодшим, він переніс важку пневмонію і йому видалили частину правої легені. На початку 2025 року Папа двічі впав і був помічений з палицею або на інвалідному візку, щоб мобільніше пересуватися на тлі болю у коліні.

Протягом свого папства голові католицької церкви довелося скасувати кілька поїздок через погане самопочуття. У 2022 році він скасував поїздку до Демократичної Республіки Конго, Південного Судану та Канади через травму коліна. У 2023 році Ватикан також заявив, що він страждає від запалення легенів, що завадило йому виконати деякі зобов'язання, зокрема взяти участь у кліматичних переговорах COP28 у Дубаї.

Франциск також страждав від дивертикуліту, загального захворювання, яке може викликати запалення або інфекцію товстої кишки. У 2021 році йому зробили операцію з видалення частини товстої кишки.

У грудні 2022 року Папа Римський розповів в інтерв'ю іспанському інформаційному агентству ABC, що вже документ щодо відходу від посади, який міг бути використаний у випадку, якщо він не зможе далі вести справи.