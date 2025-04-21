Лишив за собою хаос і трясовину, – Politico про важкий спадок Папи Франциска

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Драматичне папство залишило після себе важкий спадок – розділену церкву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Які проблеми мав подолати Франциск і чому його наступника чекає хаос

Франциск став Папою в березні 2013 року після несподіваної відставки свого попередника Бенедикта XVI. Понтифік отримав завдання відновити репутацію Церкви, що похитнулася після так званого скандалу Vatileaks.

Папа Римський Франциск – це перший латиноамериканський і єзуїтський понтифік. Він також був першим, хто взяв імʼя Франциск — на честь Франциска Асизького, святого XIII століття, захисника бідних. Проте, вважає Politico, його правління не змогло подолати недоліки Церкви – від зловживань священників до нецільового використання коштів Ватикану.

Після відставки Бенедикта XVI Франциск, здавалося, втілив ідеали реформістів у Церкві, яка відчайдушно прагнула змін.

Його папство ознаменувало розрив із віддаленим, академічним стилем Бенедикта. Він очолив прагнення до того, щоб Церква більше нагадувала "польовий госпіталь", віддаючи пріоритет нужденним і применшуючи важливість сексуальності,

– вказує видання.

З самого початку він проголошував послання толерантності, захищав мігрантів і різко критикував капіталістичну надмірність, водночас намагаючись збалансувати цю програму з консерватизмом. Певною мірою Франциск зміг позбутися тисячолітньої структури Церкви, відкривши офіси високого рівня у Ватикані для жінок і мирян.

Однак зрештою хаотичні спроби Папи Франциска лише роздратували консерваторів і розчарували лібералів. Понтифік підтримував обмеження жінок-священників, а під тиском обурених африканських єпископів був вимушений пом'якшити заяву про благословення одностатевих пар.

Папа Римський Франциск також викликав неоднозначну реакцію на міжнародній арені. Понтифік викликав захоплення послідовників на Глобальному Півдні, але став об'єктом критики прихильників на Заході через свої наполегливі заклики до миру в Україні, мовчання щодо утисків релігійних меншин у Китаї та різку критику вторгнення Ізраїлю в Газу.

"Замість того, щоб реформувати Церкву, він здебільшого залишив позаду хаос – і теологічну трясовину – для будь-кого, хто прийде йому на зміну", – вказують у Politico.