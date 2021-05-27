Папа Римський поцілував татуювання на руці жінки, яка вижила в Освенцимі: відео

Папа Римський Франциск 26 травня поцілував татуювання з табірним номером на передпліччі 81-річної Лідії Максимович. Вона вижила в одному із найбільших концтаборів Аушвіці.

Папа Франциск зустрів Лідію Максимович після своєї аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані. Наразі жінка живе у Кракові, вона прибула до Італії на запрошення асоціації "Жива Пам'ять".

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Після того як Папа Римський поцілував татуювання Максимович з табірним номером "70072", вона обійняла його. Згодом Папа Франциск поклав руку на плече ексбранки Освенциму й провів з нею розмову.

Максимович має намір розповісти про досліди нацистів

Жінку депортували з Білорусі до концтабору в Освенцимі у 1943 році. Родину Максимович звинувачували у підтримці партизан.

Наразі жінка вважає своєю місією розповісти про досліди лікаря-нациста Менгеле над дітьми. Після виходу з концтабору Лідію Максимович вдочерила польська родина, зі своєю матір'ю вона возз'єдналася у 18 років.

Власне Папа Римський Франциск відвідав Освенцим ще у 2016 році, тоді він на самоті вирішив пройти через ворота Arbeit Macht Frei.

Папа Франциск поцілував руку ексбранки Освенцима: дивіться відео