Папа з'явився перед вірянами вперше після госпіталізації: понтифік повертається до Ватикану
- У неділю, 23 лютого, Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації через двосторонню пневмонію, провівши 38 днів у лікарні.
- Він звернувся до вірян із балкона лікарняної палати після перебування у лікарні Джемеллі.
У неділю, 23 березня, 88-річний Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації через двосторонню пневмонію. Він повертається до Ватикану, провівши 38 днів у римській лікарні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News. Франциск звернувся до близько 3 тисяч вірян із балкона лікарняної палати.
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Що відомо про стан Папи
Понтифік потрапив до лікарні Джемеллі ще 14 лютого з інфекцією дихальних шляхів. Незадовго до того, 9 лютого, він не зміг завершити проповідь через проблеми з диханням, тож передав текст церемоніймейстеру.
Ці тижні були важкими для 88-річного пацієнта, який боровся з двосторонньою пневмонією. У медичних звітах не применшували тяжкості його стану, пережитих криз і складності клінічної картини,
– ідеться в повідомленні.
Франциск продовжував молитися навіть у лікарняній палаті, звідки "війна здавалася йому ще більш абсурдною". Оскільки Папі важко говорити, його роздуми опівдні 23 березня, як і раніше, поширила пресслужба Святого Престолу.
Понтифік висловив свій жаль з приводу відновлення бойових дій у Газі, привітав погодження мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в тих країнах, що страждають від війн.
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До речі, раніше Ватикан уже показував фото понтифіка з лікарні, де він 16 березня служив недільну Святу Месу в каплиці без відвідувачів. Тоді Франциск продовжував призначену терапію, зокрема дихальну та рухову реабілітацію.