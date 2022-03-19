Папа Римський відвідав українських дітей у педіатричній лікарні Ватикана

Папа Римський Франциск відвідав педіатричну лікарню Ватикана. Зараз там перебуває 19 українських дітей.

Загалом від початку війни Росії проти України до Ватикану прибули 50 українських дітей. У педіатричній лікарні перебувають діти з різними захворюваннями.

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Зокрема серед пацієнтів лікарні українські діти з онкологічними, неврологічними та іншими захворюваннями та ті, хто зазнав поранень під час війни.

Глава Католицької церкви відвідав їх у палатах.

Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні в Ватикані / Фото Vatican News

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