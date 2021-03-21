Мафія експлуатує пандемію, щоб збагатитись, – Папа Римський закликав боротися зі злочинцями

Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що у світі існують організації мафії, які експлуатують COVID-19. За його словами, вони використовують пандемію для власного збагачення.

Відповідну заяву понтифік зробив під час недільного звернення до вірян із бібліотеки Апостольського палацу у Ватикані 21 березня.

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Мафія присутня у різних частинах світу і, використовуючи пандемію коронавірусу, збагачується завдяки корупції. Мафіозні структури використовують Євангеліє та обмінюють віру на ідолопоклонство,

– сказав глава Римської католицької церкви.

Він закликав боротися зі злочинністю по всьому світу.

В Італії 21 березня відзначають Національний день пам'яті жертв злочинів, пов'язаних з мафією.

До слова, у грудні 2020 року координаційна служба поліції Інтерполу випустила глобальне попередження про те, що організовані злочинні мережі націлені на вакцини проти COVID-19.

У березні 2021 року поліція ПАР вилучила сотні підроблених вакцин і заарештувала чотирьох підозрюваних.