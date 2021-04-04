"Темні часи пандемії": Папа Римський закликав не втрачати надію

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Папа Римський Франциск закликав людей не втрачати надію на тлі "похмурих днів" пандемії. Він сподівається, що вони закінчаться, а люди зможуть заново відкрити для себе "благодать повсякденного життя".

Джерело:

Vatican News

Про це він заявив під час великодньої служби в Соборі Святого Петра у Ватикані. Він також наголосив на труднощах в боротьбі з коронавірусом.

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"Бог пропонує нам долати перешкоди, виганяти забобони і наближатися до навколишніх кожен день, щоб заново відкрити для себе благодать повсякденного життя, – сказав Папа.

У ці похмурі місяці пандемії послухаймо воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії,
– зазначив понтифік.

Що відомо про пасхальну службу у Ватикані

  • Пасхальна служба другий рік поспіль пройшла в скороченому форматі. Так, на неї пустили тільки 200 людей. Зазвичай – їх майже 10 тисяч, стільки може вмістити собор.
  • Крім того, захід розпочався на 2 години раніше, щоб віряни змогли повернутися додому до вечора, оскільки в Італії діє комендантська година.
  • У пасхальну неділю, 4 квітня, Франциск виступить з традиційним посланням Urbi et Orbi ( "Місту і світу").