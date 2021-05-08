Папа Римський закликав країни зупинити дію патентів на вакцини проти COVID-19

Папа Римський Франциск І підтримав ідею тимчасово зупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. Це потрібно зробити, аби вакцини були більш доступними.

Про це понтифік сказав у зверненні до учасників концерту. Його організували на підтримку справедливого розподілу вакцин.

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Позиція Папи Римського

У своїй промові Папа Римський розповів про "вірус індивідуалізму", який робить людей байдужими до страждань інших.

Одним з варіантів цього вірусу є замкнутий націоналізм, який стає на заваді, наприклад, інтернаціоналізмові щеплень. Іншим варіантом є те, що ставимо закони ринку та інтелектуальної власності вище законів любові та здоров'я людства,

– зазначив він.

Що відомо про призупинення патентів на вакцини

Днями уряд США підтримав ініціативу скасувати патент на вакцину проти COVID-19. Це дозволило б багатьом країнам виробляти власну вакцину. Раніше ініціативу підтримав президент Франції Еммануель Макрон, а також уряд Іспанії. Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Однак у Німеччині таку ідею не підтримують. Там повідомили, що відмова від патенту не призведе до автоматичного пришвидшення темпів вакцинації у світі.

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин. Критики ідеї зауважують, що це може позбавити компанії-розробників мотивації інвестувати в інновації.