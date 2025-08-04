Нещодавно Папа Римський Лев XIV отримав несподіваний і приємний подарунок із рідного штату. Прямо до Ватикану йому доставили піцу з Чикаго.

Як пише NBS news, перший американський понтифік, уродженець Іллінойсу, спробував персональну піцу від Aurelio’s Pizza, передає 24 Канал.

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Що відомо про подарунок Папі Римському?

Днями Папа Римський отримав його улюблену піцу в подарунок під час проїзду площею Святого Петра. Її передала 22-річна Медлін Дейлі з Цинциннаті, яка на прохання активістів привезла заморожений пиріг до Риму.

Так, дівчина зловила момент, щоб вручити піцу особисто. Коли понтифіка везли через площу Святого Петра, вона привернула його увагу, помахавши коробкою з піцою. Збоку було також помітно плакат із написом "У нас піца Ауреліо".

Емоції понтифіка не залишилися непоміченими від обʼєктивів камер. Так, Папа Римський щиро та широко посміхався і показав великий палець вгору, після чого він прийняв подарунок.

За словами брата Папи Джона Превост, він дійсно з'їв частування – свій улюблений варіант із пепероні.

"Щойно Папа побачив логотип, він буквально засвітився", – пишуть у виданні.

Президент Aurelio’s Pizza Джо Ауреліо був зворушений. Він розповів, що Папа Лев із 1960-х років відвідував піцерію "Ауреліо" в Хоумвуді, штат Іллінойс. "Те, що він упізнав нашу піцу серед натовпу – це неймовірно".