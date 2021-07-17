У ПАР не стихають протести: загинули понад 200 людей

Вже другий тиждень у Південно-Африканській Республіці тривають протести. Внаслідок сутичок загинули 212 людей.

Найбільше жертв у провінції Квазулу-Наталь на сході країни. Там загинули приблизно 117 людей.

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Водночас ситуація у ПАР поступово нормалізується. До стримування заворушень залучили 25 тисяч військовослужбовців.

Причина протестів у ПАР

Мешканці країни вийшли на підтримку колишнього президента Джейкоба Зума. Попередній голова країни, якого звинувачують у корупції, на початку липня здався поліції для відбування 15-місячного покарання за неповагу до суду.

Втім його прибічники вважають цей вирок несправедливими і влаштували масові протести, блокуючи дороги та вимагаючи його звільнення. Згодом молодь почала вчиняти мародерство – підпалювали авто та грабували магазини.

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Наразі втрати продавців оцінюють у близько мільярд доларів. За цей час правоохоронці заарештували вже понад 2,5 тисячі людей. Для встановлення порядку залучили навіть збройні сили країни.

Реакція влади на мародерство

Чинний президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що насильство, яке охопило країну, було заздалегідь спланованим і назвав нападом на демократію.

Нинішня нестабільність і постійне підбурювання до насильства є прямим порушенням конституції нашої країни та верховенства права,

– заявив він.

Після того, як масові заворушення вдалося взяти під контроль, жителям почали роздавати їжу.