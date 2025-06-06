У ПАР надувний замок з дітьми злетів у повітря на 12 метрів: моторошне відео

Трагедія сталася у школі в Крюгерсдорпі, Південна Африка. Несподіваний порив вітру підняв надувний замок у повітря, на якому гралися діти.

Двоє дітей впали та отримали травми, обох госпіталізували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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У Південній Африці у небо злетів надувний замок, на якому гралися діти

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конструкція здійнялася на висоту близько 12 метрів, внаслідок чого двоє учнів випали з неї просто в натовп присутніх на шкільному святі.

Інцидент трапився під час заходу зі збору коштів у початковій школі Laerskool Protearif, на якому були присутні понад тисячу людей. Очевидці згадують, що замок стрімко злетів у небо, коли вітром раптово накрило територію. Один із дітей не втримався всередині конструкції та впав, за ним – ще один. Присутні батьки кинулися під надувний батут, намагаючись амортизувати падіння своїх дітей. Однак діти все одно отримали травми.

Надувний батут з дітьми злетів у небо у Південній Африці: дивіться відео

Постраждалих учнів екстрено госпіталізували. Один із них отримав перелом черепа, інший – зламав руку. Обох дітей згодом виписали з лікарні: першого через три дні, другого – того ж дня. Обидві дитини отримують консультацію з питань травм.

Директор школи Деон Лоуренс відмовився від коментарів, але заява на сайті школи у Facebook підтвердила, що двох учнів терміново доставили до найближчого відділення невідкладної допомоги.

Ми дуже дякуємо вам за позитивну підтримку, допомогу та молитви,

– йдеться у повідомленні.

У школі повідомили, що ведеться офіційне розслідування інциденту, усі деталі передали Міністерству освіти.

Трагедія нагадала подібний випадок 2021 року в Австралії, де шестеро дітей загинули після підйому батута в повітря.

Розслідування, проведене австралійським журналом «Journal of Paediatric & Child Health» після трагедії, зібрало дані про інциденти з усього світу на основі повідомлень у пресі. Виявилося, що між 2000 і 2022 роками на надувних батутах, що злітали, загинуло 28 дітей та отримали травми 484 особи, третина з цього сталася в Китаї.