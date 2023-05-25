Забрав життя 2 тисяч людей: у ПАР затримали найбільш розшукуваного душогуба світу

Найбільш розшукуваний злочинець геноциду в Руанді 1994 року Фульгенс Каїшема був заарештований у Південній Африці. Його затримали після десятиліть переховування від правосуддя.

Фульгенс Каїшема звинувачується в організації вбивства понад 2 тисяч біженців тутсі (народ у Центральній Африці) – жінок, чоловіків, дітей і літніх людей – у католицькій церкві Ньянге під час геноциду. Він переховується від правосуддя з 2001 року.

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Каїшема мав підроблені документи, щоб уникнути викриття

Він був затриманий 24 травня унаслідок спільної операції влади Південної Африки та слідчих ООН. 26 травня Каїшема має постати перед судом у Кейптауні, де йому буде пред'явлено звинувачення.

Коли його заарештували, Каїшема спочатку заперечував свою особу. Але до кінця вечора він зізнався: "Я довго чекав, коли мене заарештують", – сказав він.

Слідчі кажуть, що Каїшема використовував різні особи і підроблені документи, щоб уникнути викриття.

"Арешт став кульмінацією інтенсивного, ретельного і суворого розслідування", – сказав високопоставлений чиновник прокуратури, який займається цією справою.

Правоохоронці ретельно дослідили членів сім'ї та відомих спільників Каїшеми, що дозволило визначити правильне місце для проведення обшуку і знайти критично важливу розвідувальну інформацію.

Фульгенс Каїшема переховувався від правосуддя понад 20 років. Його арешт гарантує, що він нарешті постане перед правосуддям за свої ймовірні злочини,

– заявив головний прокурор Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) ООН Серж Браммерц.

"Геноцид є найтяжчим злочином, відомим людству. Міжнародна спільнота взяла на себе зобов'язання забезпечити переслідування і покарання винних у його скоєнні. Цей арешт є відчутною демонстрацією того, що це зобов'язання не зникає, і що справедливість візьме гору, незалежно від того, скільки часу це займе", – сказав Браммерц.

Наприкінці геноциду в липні 1994 року Каїшема втік до Демократичної Республіки Конго з дружиною, дітьми та зятем. Після переїздів до інших африканських країн, у 1999 році він переїхав до Південної Африки і попросив притулку в Кейптауні, використовуючи фальшиве ім'я.

За словами прокурорів, після прибуття до Південної Африки він зміг покластися на тісну мережу підтримки, до якої входили колишні руандійські військовослужбовці, які пішли на крайні заходи, щоб приховати його діяльність і місцезнаходження.

Програма США запропонувала до 5 000 000 доларів за інформацію про Каїшему та інших втікачів, яких розшукують за скоєння геноциду в Руанді.

Що відомо про геноцид в Руанді, до якого причетний Каїшема

Трибунал стверджує, що Каїшема брав безпосередню участь у "плануванні та виконанні різанини" в католицькій церкві Ньянге.

В обвинувальному висновку мовиться про те, що він купив і розподілив бензин, щоб спалити церкву, поки в ній перебували біженці.

Каїшема та інші особи також звинувачуються у використанні бульдозера, щоб зруйнувати церкву після пожежі, в той час як біженці все ще перебували всередині.

Події в Ньянзі були одним з найжорстокіших проявів геноциду. Протягом 90 днів вбили приблизно 800 000 тутсі і поміркованих хуту.

Під час геноциду 1994 року в Руанді воєнізовані формування хуту і цивільні особи вбили величезну кількість представників етнічної меншини тутсі: чоловіків, жінок і дітей, багато з яких були їхніми сусідами до початку конфлікту.

Вбивства припинилися через 100 днів, коли війська Патріотичного фронту Руанди розгромили повстанців хуту і встановили контроль над країною.