Путін боїться, але не може скасувати парад: офіцер ЗСУ спрогнозував сюрприз для росіян 9 травня

Росія не може скасувати парад на 9 травня, бо він є ідеологічною основою режиму, тому Путін панічно намагається убезпечити себе від українських дронів. Водночас розмови про перемир’я є лише прикриттям для захисту параду, а не реальним бажанням миру.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Україна скористалась моментом і оголосила перемир’я першою, росіяни його порушили, і тепер Київ має повне моральне право атакувати у ці дні.

Навіщо Росія пропонує перемир’я на 9 травня?

На думку політолога, погрози вдарити по центру Києва – це насамперед залякування, бо Росія не бачить інших способів убезпечити себе напередодні 9 травня. Парад для Путіна – це основа всього режиму, яка виправдовує ведення війни в Україні. Це образ "вічної боротьби з нацистським Заходом". Тому відмова від нього є рівнозначною ідеологічному краху.

Захід відбудеться навіть без техніки, і Путін обов’язково там буде. А це означає, що він та його оточення боїться, бо всі розуміють ризик. Адже під час відкритого заходу з чітким таймінгом, коли відомо, де і коли буде Путін, загроза для нього стає максимальною. Саме тому вони роблять усе можливе,

– сказав Ткачук.

Тому дзвінки до Трампа з пропозицією перемир’я на 8 – 9 травня – це спроба захистити Путіна на параді. ППО, які росіяни стягнули до Москви, замало, тому вони хочуть домогтися, щоб українські дрони взагалі не піднялися в повітря. До того ж удар українського дрона по Москві в ніч з 4 на 5 травня став для Кремля додатковим психологічним шоком.

Зверніть увагу! Росія порушила режим тиші, який мав розпочатися опівночі 6 травня. Від початку доби ворог уже 1820 разів зірвав режим припинення вогню. Президент Зеленський заявив, що Україна готує жорстку відповідь на дії Росії через невиконання вимог щодо припинення бойових дій.

На думку експерта, удар по Москві малоймовірний, але сприятливий для атак по регіональній інфраструктурі – НПЗ, оборонних підприємствах і стратегічних об’єктах, адже через перекидання ППО вони зараз вразливі як ніколи.

"Цією можливістю треба скористатися і максимально завдати удару. Але є й дипломатичний вимір: ми демонструємо світу, що готові до повноцінного перемир’я і реальних переговорів про мир. Цей сигнал ми посилаємо чітко", – наголосив Ткачук.

Що ще відомо про послаблення оборонної здатності Росії?

Україна активізує удари по стратегічних об’єктах на території Росії, зокрема у Москві, Челябінську та Єкатеринбурзі, що посилює занепокоєння Кремля щодо здатності захищати свої регіони.

Водночас Росія звинувачує Зеленського у нібито погрозах удару по Москві 9 травня, хоча аналітики ISW розцінюють це як спотворення його заяв, яке використовують для обґрунтування можливих відповідних атак.