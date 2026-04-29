У ЦПД пояснили, чому Путін боїться провести парад на 9 травня з військовою технікою

Кремль несподівано планує провести парад на 9 травня у Москві без військової техніки. Вони побоюються її притягнути з низки причин.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Росія наразі не може скасувати проведення параду на 9 травня з пропагандистської точки зору. Але от техніку там вирішили не тягнути на Красну площу.

Чому не буде техніки на параді?

За словами Коваленка, значна частина російської техніки вже знищена. Низка тамтешніх підприємств ВПК або ремонтують пошкоджену "броню", або сильно завантажені роботою. Також частина з них вже потрапляла під удари Сил оборони України.

Вони намагаються випускати нову техніку. Але фактично вона одразу йде на фронт. Також вони побоюються атак безпілотників по параду. Тому росіяни виходять з тої ситуації, яка зараз склалася.

Реальність впливає на рішення, які ухвалюють в Кремлі. Насправді це добре. Так чи інакше пропагандистський ефект від параду, придуманий ще за радянських часів, йде в небуття. Колись в Росії буде зміна режиму – і ось ці всі пропагандистські символи кануть в лету. Думаю, наше покоління побачить завершення парадів у Росії,

– зазначив Коваленко.

Що відомо про парад до 9 травня в Москві?

Вже відомо, що парад на 9 травня у Москві пройде без військової техніки. Там заявили, що не будуть тягнути "броню" на парад, зокрема, через можливу загрозу з боку українських безпілотників.

Також 29 квітня відбулася розмова Дональда Трампа з диктатором Путіним. Останній заявив, що готовий запровадити "перемир'я" на 9 травня.

