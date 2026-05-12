"Зібрав колекцію дипломатичних нот": Сибіга розповів, як Україну просили не бити по параду
- Україна отримувала звернення від впливових держав з проханням не завдавати ударів по Росії під час військових парадів з іноземними лідерами.
- Андрій Сибіга зазначив, що це є сигналом для інших держав не недооцінювати потенціал України.
Україна впродовж останніх років отримувала звернення від низки впливових держав із проханням утриматися від ударів по території Росії під час проведення військових парадів за участі іноземних лідерів.
Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Дивіться також Україна має пакет пропозицій, як поновити дружбу з Угорщиною, – МЗС
Які прохання стосовно параду у Росії отримувала Україна?
За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час парадів, коли там перебували їхні лідери,
– пояснив Сибіга.
Водночас Сибіга підкреслив, що це також є чітким сигналом для інших держав: Україну не варто недооцінювати чи ставитися до її потенціалу легковажно.
Сибіга коментував порушення Росією перемир'я
Росія порушила режим припинення вогню, оголошений Україною в ніч на 6 травня, здійснивши атаки з використанням безпілотників та ракет.
Очільник МЗС закликав до посиленого тиску на російський режим. Наприклад, нових раундів санкцій, ізоляції, притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та посилення підтримки України в усіх сферах.