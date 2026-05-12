"Зібрав колекцію дипломатичних нот": Сибіга розповів, як Україну просили не бити по параду

Україна впродовж останніх років отримувала звернення від низки впливових держав із проханням утриматися від ударів по території Росії під час проведення військових парадів за участі іноземних лідерів.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Які прохання стосовно параду у Росії отримувала Україна?

За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час парадів, коли там перебували їхні лідери,

– пояснив Сибіга.

Водночас Сибіга підкреслив, що це також є чітким сигналом для інших держав: Україну не варто недооцінювати чи ставитися до її потенціалу легковажно.

