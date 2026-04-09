У Росії говорять про скасування параду на 9 травня через загрозу українських ракет, – ЗМІ

У Росії ширяться чутки про можливе скасування військових парадів 9 травня на тлі побоювань через українські далекобійні удари. Водночас у Кремлі запевняють, що заходи до Дня перемоги відбудуться.

Про це пишуть Moscow Times та "Медуза".

Чому у Росії можуть скасувати парад до "Дня перемоги"?

Інформацію про ймовірну відміну парадів у Москві та Санкт-Петербурзі на початку квітня почали поширювати російські воєнні блогери.

Уявляєте: "Парад рівняйся, смирно" – й оголошується ракетна небезпека. Що буде відбуватися на площі та навколо неї? Це буде суттєвий удар у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить", – сказав в ефірі "Соловйов LIVE" провоєнний блогер Ілля Туманов.

За його словами, повітряну частину заходу нібито вже скасували. Також він стверджував, що заплановану на 5 квітня репетицію наземної частини на полігоні зупинили, а військових відправили назад у місця постійної дислокації без подальших вказівок. Не виключається, що подію можуть перенести.

Окремі регіональні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють і про можливе скасування параду в Калінінграді – російському ексклаві між Литвою та Польщею. За цими даними, підрозділи, задіяні в підготовці, вже повертаються до своїх частин.

Офіційного підтвердження таких рішень наразі немає, а місцева влада не надала чітких коментарів щодо ситуації.

