У Путіна знайшли "виправдання": чому парад у Москві буде без техніки вперше за майже 20 років

Пропагандистський парад у Москві 9 травня 2026 року на Красній площі відбудеться без військової техніки і лише за участі піших колон військових через загрозу атаки з боку України.

Таку інформацію повідомили Міністерство оборони Росії та речник Кремля Дмитро Пєсков, передають пропагандистське видання "ТАСС".

Чому парад у Москві буде без техніки?

За даними російського оборонного відомства, у пішій колоні братимуть участь курсанти вищих військових навчальних закладів усіх родів військ. Суворовців, нахімовців, кадетів і механізовану техніку з параду виключили.

Московський парад на 9 травня пройде без техніки "через терористичну активність Києва та у зв'язку з тим, що рік не ювілейний",

– підтвердив інформацію Дмитро Пєсков.

Під час параду планують продемонструвати роботу військових, залучених до війни в Україні, а також тих осіб, хто несе службу в ракетних, повітряно-космічних і морських силах. Водночас залишиться авіаційна частина.

Згідно з оприлюдненою інформацією, очікується проліт пілотажних груп, а завершать її штурмовики радянських літаків Су-25, призначених для підтримки сухопутних військ, і утворять у небі кольори прапора Росії.

Зауважимо, що на минулорічному параді також була представлена мінімальна кількість техніки. На заході, зокрема, були присутні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Китаю Сі Цзіньпін та інші "союзники".

До речі. Політолог Валерій Димов пояснював у коментарі 24 Каналу, що парадом Володимир Путін боїться показати, що він самотній і те, що від нього та загалом від Росії відвертаються усі друзі та партнери.

Що цьому передувало?

Раніше Moscow Times і "Медуза" повідомляли про можливе скасування військових парадів 9 травня 2026 року на тлі побоювань через українські далекобійні удари, попри обіцянки проведення відповідних заходів у Росії.

Також зазначимо, що військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу заявляв про збільшення активності російських окупантів на фронті перед 9 травня, аби досягти хоча б якихось успіхів на полі бою до цієї дати.

Ще у березні речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю 24 Каналу повідомляв, що Росія зосереджує свої ресурси на південному та східному відтинку фронту, щоб повністю захопити Донбас.