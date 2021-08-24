Святкове проходження катерів і проліт авіації в Києві: вражаючі фото та відео

До 30-ї річниці Незалежності України підготували чималу кількість урочистостей. У Києві 24 серпня відбувся масштабний військовий парад за участю авіації, а в Одесі влаштували урочисте проходження катерів.

Особливістю ювілейного повітряного параду стала одночасна участь авіації Повітряних сил, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП "Антонов" і держав-партнерів.

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Загалом в авіаційному параді взяли участь понад 100 літальних апаратів. Дійство було справді видовищним. Відкрила повітряний парад армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ.

У небі також пролетіли:

вертольоти MI-8 11-ої окремої бригади армійської авіації "Херсон",

група вертольотів Мі-24 16-ої окремої бригади армійської авіації "Броди",

підрозділ морських багатоцільових вертольотів берегового базування 10-ої окремої авіаційної бригади та інші.



Відкрив авіаційну частину параду традиційно "прапороносний" Мі-8 / Скриншот з відео



Літаки ДСНС на параді / Скриншот з відео

Участь у параді також взяв найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", спроектований і побудований на ДП "Антонов". Згідно з маршрутом, гордість української авіаційної промисловості злетіла з аеродрому в Гостомелі та взяла курс на південь, щоб увійти в Київ в районі Теремків.

Над Хрещатиком, де, власне й проходив парад, літак пройшов на висоті 400 метрів. Найбільший та найпотужніший у світі вантажний літак вразив українців та гостей параду. Вони не стримували своїх емоцій та знімали на відео видовищний політ українського літака.



"Мрія" взяла участь у параді / Скриншот з відео

За штурвалами більшості літаків були молоді льотчики. Всі вони – випускники Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Грандіозний авіаційний парад у Києві: дивіться відео

З не меншим розмахом День Незалежності святкують і в Одесі. Там на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбулося урочисте проходження бойових кораблів і суден. У ньому також взяли участь кораблі НАТО.

В Одесі святкують День Незалежності: дивіться відео

На території Морського вокзалу відбувся статичний показ озброєння та військової техніки й нічна ілюмінація на кораблях, катерах і суднах Військово-Морських Сил ЗСУ.

Морський парад до 30-річчя Незалежності в Одесі: дивіться відео