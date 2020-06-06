Соціологічні опитування, проведені в травні, чітко зафіксували рейтинговий парадокс президента Зеленського по завершенні першого року його правління.

Что говорят рейтинги?

С одной стороны, критическая оценка ситуации в стране и состояния дел по отдельным направлениям деятельности главы государства. Так, по результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" в течение 12−13 мая 2020 года, лишь треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина — как неправильное.

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По данным опросов и соцгруппы "Рейтинг" и Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 по 17 мая, большинство респондентов критически оценивают состояние дел в борьбе против коррупции, в урегулировании конфликта на Донбассе и противодействии экономическому кризису.

Но, с другой стороны, большинство украинцев все еще положительно оценивают деятельность Зеленского. По данным опросов соцгруппы "Рейтинг" 57% респондентов доверяют президенту (не доверяют – 37%), 39% готовы снова проголосовать за него на президентских выборах (это больше, чем результат Зеленского в первом туре прошлогодних президентских выборов).

А во втором туре президентских выборов в противостоянии с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко или Юрием Бойко за Владимира Зеленского готовы проголосовать 75% респондентов.

По результатам опроса КМИС 46% респондентов указали, что, по их мнению, Зеленский успешно справлялся со своими обязанностями на посту главы государства, 45% – что неуспешно.

Чем объяснить этот рейтинговый парадокс?

Во-первых, сторонники Зеленского положительно оценивают скорее его личную активность (старания, стремление), а не уровень реализации обещаний (или ожиданий). И наиболее положительно оценили его деятельность там, где он был заметен лично (освобождение заложников, борьба с эпидемией коронавируса).

То есть, "наш парень" старается, пытается изменить страну к лучшему, хотя и не все у него получается, есть ошибки и проблемы. Косвенно это свидетельствует о сохранении аванса доверия к Президенту Зеленского со стороны большинства его сторонников.

Во-вторых, ответственность за проблемы в стране сторонники Зеленского переводят на другие государственные институты (правительство, парламент и т. д. ), рейтинги которых значительно ниже, чем у президента.

В-третьих, с президентом Зеленским не связаны какие-то громкие скандалы и подозрения в коррупции. Личная моральная и политическая чистота Зеленского также способствует сохранению преимущественно позитивного отношения к нему.

Наконец, еще одна важная причина рейтингового парадокса президента –избиратели, которые год назад отвергли старые политические элиты и традиционных политических лидеров, не изменили своего критического отношения к ним даже в условиях определенного разочарования в президентстве Зеленском.

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Этому способствует и то, что Зеленский остается главным любимцем молодого поколения. Его поддерживают более половины украинцев в возрастной группе 18−29 лет и 40% всех респондентов в возрасте 30−39 лет (по данным опроса соцгруппы "Рейтинг").

К тому же, какой-то новой и приемлемой для них альтернативы уже самому президенту Зеленскому пока не появилось. Политический ландшафт Украины почти не изменился после первого года правления Владимира Зеленского.