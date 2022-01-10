Цифры не сходятся

Президент Токаев заявил, что на Алматы напали 20 тысяч "бандитов и террористов". Арестовано 8 тысяч человек. Даже если допустить, что всех задержали по делу, то куда пропали 12 тысяч "бандитов"?

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Главным успехом протестов явилась сдача охраны и главного здания Комитета национальной безопасности (местное ФСБ), казахские военные и полиция как минимум в семи случаях массово сдавались безоружным протестующим казахам. Почему военные сдаются безоружным "террористам"?

Протестующие, по словам властей, убили 31 силовика, и более 700 ранили. Соотношение убитых и раненых примерно 1 к 25. То ли террористы плохо подготовлены, то ли они не ставили себе целью убивать силовиков?

"Террористы" или собственный народ?

За время подавления протестов власти показали всего один автомат и несколько охотничьих ружей, якобы изъятых у участников протестов. С помощью какого оружия протестующие якобы ведут бои с армией, Нацгвардией, комитетом нацбезопасности и полицией, которые оснащены автоматическим оружием и бронетехникой?

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Если столкновения с силовиками якобы организовали "бандиты и террористы", то кто тогда организовал мирные митинги протеста во многих крупнейших городах Казахстана?

Если Казахстан подвергся нападению, то зачем же власти отключили в нем интернет, и сделали невозможным для жителей рассказать об агрессии правду?

Если Токаев заявил, что не собирается вступать в переговоры с "террористами" и собирается их уничтожать, то зачем же он тогда распорядился снизить цены на газ?

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