Цифры не сходятся
Президент Токаев заявил, что на Алматы напали 20 тысяч "бандитов и террористов". Арестовано 8 тысяч человек. Даже если допустить, что всех задержали по делу, то куда пропали 12 тысяч "бандитов"?
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Главным успехом протестов явилась сдача охраны и главного здания Комитета национальной безопасности (местное ФСБ), казахские военные и полиция как минимум в семи случаях массово сдавались безоружным протестующим казахам. Почему военные сдаются безоружным "террористам"?
Протестующие, по словам властей, убили 31 силовика, и более 700 ранили. Соотношение убитых и раненых примерно 1 к 25. То ли террористы плохо подготовлены, то ли они не ставили себе целью убивать силовиков?
"Террористы" или собственный народ?
За время подавления протестов власти показали всего один автомат и несколько охотничьих ружей, якобы изъятых у участников протестов. С помощью какого оружия протестующие якобы ведут бои с армией, Нацгвардией, комитетом нацбезопасности и полицией, которые оснащены автоматическим оружием и бронетехникой?
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Если столкновения с силовиками якобы организовали "бандиты и террористы", то кто тогда организовал мирные митинги протеста во многих крупнейших городах Казахстана?
Если Казахстан подвергся нападению, то зачем же власти отключили в нем интернет, и сделали невозможным для жителей рассказать об агрессии правду?
Если Токаев заявил, что не собирается вступать в переговоры с "террористами" и собирается их уничтожать, то зачем же он тогда распорядился снизить цены на газ?
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