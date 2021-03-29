Паралельний підрахунок голосів на 87 окрузі: Шевченко перемагає Вірастюка на 192 голоси

Саме про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів штабу Олександра Шевченка.
Джерело:штаб Олександра Шевченка
За 100% протоколів виборчих дільниць з мокрими печатками результати першої трійки учасників перегонів виглядають так:
|
|
Кількість голосів "за"
|
Відсоток
|
Олександр Шевченко
|
15.798
|
30,89%
|
Василь Вірастюк
|
15.606
|
30,52%
|
Руслан Кошулинський
|
14.484
|
28,32%
Розрив між Шевченком і Вірастюком складає трохи менше ніж 200 голосів.
При цьому близько 1000 голосів, за даними паралельного підрахунку, забрали у Олександра Шевченко його однофамільці-клони, яких ЦВК допустила на вибори.
Представник опонентів (Руслана Кошулинського), мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook підтвердив перемогу Шевченка та заявив про аналогічні результати паралельного підрахунку голосів штабом представника ВО Свобода Руслана Кошулинського, який в результаті зайняв третє місце в перегонах.
Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі 8 висунутих партій і 6 самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії "За майбутнє", ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, представник партії "Слуга народу", спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.
Кандидат від партії "Європейська Солідарність" на довиборах до Верховної Ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру в 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.