Паралельний підрахунок голосів на 87 окрузі: Шевченко перемагає Вірастюка на 192 голоси

Саме про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів штабу Олександра Шевченка.

За 100% протоколів виборчих дільниць з мокрими печатками результати першої трійки учасників перегонів виглядають так:

Кількість голосів "за" Відсоток Олександр Шевченко 15.798 30,89% Василь Вірастюк 15.606 30,52% Руслан Кошулинський 14.484 28,32%

Розрив між Шевченком і Вірастюком складає трохи менше ніж 200 голосів.

При цьому близько 1000 голосів, за даними паралельного підрахунку, забрали у Олександра Шевченко його однофамільці-клони, яких ЦВК допустила на вибори.

Представник опонентів (Руслана Кошулинського), мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook підтвердив перемогу Шевченка та заявив про аналогічні результати паралельного підрахунку голосів штабом представника ВО Свобода Руслана Кошулинського, який в результаті зайняв третє місце в перегонах.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі 8 висунутих партій і 6 самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії "За майбутнє", ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, представник партії "Слуга народу", спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

Кандидат від партії "Європейська Солідарність" на довиборах до Верховної Ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру в 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.