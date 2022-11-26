Одна з покоління нескорених: на Прикарпатті померла 94-річна зв’язкова УПА Параска Гальчук

На Івано-Франківщині померла 94-річна зв'язкова УПА Параска Гальчук. Через свою позицію та боротьбу за Україну в 1951 році її засудили до 10 років таборів.

Старші брати Параски Гальчук воювали у лавах ОУН, через що були розстріляні нацистами. Молодший брат Михайло у свої 18 років воював у сотні "Спартана", був чотовим з позивним "Лєнта", а сестра Параска стала зв'язковою.

Зверніть увагу На 90-му році життя помер Юрій Шухевич – син командувача УПА Романа Шухевича

Історія боротьби Параски Гальчук

Параска Гальчук народилася у селі Кіданч 2 листопада 1928 року. Закінчила 7 класів місцевої школи та продовжила навчання у Коломийській гімназії.

Її чекало прекрасне майбутнє, адже навчання давалося їй дуже легко. Але війна змінила усі плани. Два старші брати вступили до ОУН, за що їх німці розстріляли, молодший брат Михайло, якому було тільки 18, воював у сотні "Спартана", був чотовим з позивним "Лєнта", а сестра Параска стала зв'язковою,

– йдеться у повідомленні Печеніжинської ОТГ.

Зв'язкова збирала одяг, харчі, передавала цінні відомості для вояків УПА, переводила повстанців до станичної. За її діяльність більшовики засудили жінку до 10 років концтаборів в Кіровській області, а через 4 роки випустили за амністією. Реабілітували її тільки в 1992 році.

Після повернення з таборів Параска працювала у колгоспі, виховувала 3 дітей, онуків та правнуків, часто розповідала своїм рідним про нелегку долю повстанців. Переймалася про долю України до останнього дня свого життя.

Помер Юрій Шухевич

22 листопада на 90-му році життя помер Юрій Шухевич – син легендарного командувача УПА Романа Шухевича. Життя Героя України обірвалося в Німеччині – там він перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич провів 28 років у радянських таборах, через що втратив зір. Дозвіл повернутися в Україну Юрій Шухевич отримав у 1990 році. На запрошення української діаспори та світових правозахисних організацій оселився в Україні після проголошення Незалежності в 1991 році.

У 2006 році був удостоєний звання Героя України.