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      Парасюк вважає, що відмова реєструвати його у ЦВК кандидатом у нардепи – політичне замовлення

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      Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати на позачергові парламентські вибори. Сам нардеп вважає, що це має політичні мотиви.

      Про це Володимир Парасюк розповів у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації кандидатом у депутати

      Чому Парасюку відмовили у реєстрації кандидатом на вибори

      "Я нічого не порушив, вони просто собі придумали, що я не виконав якусь норму закону. Хоча я все зробив правильно: все оплатив та зібрав необхідні документи", – сказав він.

      Зазначимо, що у ЦВК назвали офіційну причину відмови: йому відмовили в реєстрації кандидатом у народні депутати через те, що його застава була внесена "неналежною особою".

      На це Парасюк відповів, що він попросив помічника оплатити рахунок застави для участі у позачергових парламентських виборах. За його словами, ця людина має завірену довіреність, що він може заплатити за нього чи брати якусь участь, він повністю довірена особа. "Якби мене попросили, я міг би показати цю довіреність у ЦВК. Адже закон дозволяє, аби людина має право це робити", – додав він.

      Я не хотів вірити, що це якесь політичне замовлення. Але після спілкування з головою ЦВК, яка була оточена охоронцями і не давала якихось пояснень, я зрозумів, що просто більшість членів ЦВК – це люди Порошенка, вони повністю контрольовані 5-им президентом, тому ставлять такі перепони,
      – заявив Парасюк.

      "Я брав певну активну участь у житті держави протягом останніх 5 років. І за мою позицію мені робити такі перешкоди? Я міг стати нардепом по списку інших партій, але я не хочу в це влазити. Я вибрав таку дорогу і маю на це право", – сказав нардеп.

      Парасюк прокоментував, що він не знає, хто його замовив, але склалася неприємна ситуація.  За його словами, вони платять гроші ЦВК, щоб вони адміністрували, а не забороняли щось. 

      Чи буде нардеп звертатися до суду?

      Парасюк вже подав до суду, там вже зареєстрували клопотання. "Завтра-післязавтра його мають призначити на певний день і вибрати суддю", – додав він.

      Зазначимо, що Парасюк хотів балотуватися в мажоритарному окрузі №122 (Яворівський та Жовківський райони, що на Львівщині) як самовисуванець. Окрім того, у 2014 році мешканці цього округу віддали йому на парламентських виборах 56% голосів, і він пройшов до Верховної Ради.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Парламентські вибори 2019 Володимир Парасюк ЦВК
      Джерело: 24 канал
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