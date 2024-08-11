На Ейфелеву вежу заліз напівоголений чоловік: звідти евакуювали людей

У Парижі 11 серпня евакуювали людей з Ейфелевої вежі та прилеглої території. Це сталося за кілька годин до закриття Олімпійських ігор.

Причиною цього став чоловік, який вирішив піднятися на французьку пам'ятку. На місці також перебувала поліція.

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Що відомо про евакуацію людей з Ейфелевої вежі

Журналісти Assosiated Press зазначили, що чоловік без сорочки піднімався на 330-метрову вежу вдень 11 серпня. Незрозуміло, звідки громадянин почав своє сходження, але його помітили прямо над олімпійськими кільцями, що прикрашають другу частину Ейфелевої вежі, прямо над першим оглядовим майданчиком.

Поліція евакуювала Ейфелеву вежу через чоловіка, що забрався на пам'ятку / Фото AP і з соцмереж

Поліція евакуювала відвідувачів із зони поблизу пам'ятки близько 15:00 за місцевим часом. Деяким відвідувачам, яких ненадовго заблокували на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.

Особа почала підніматися на Ейфелеву вежу о 14:45, поліція втрутилася, і чоловіка було затримано,

– повідомив представник паризької поліції на умовах анонімності.

Більше подробиць про мотивацію та національність чоловіка на той момент не було відомо.

Момент забирання чоловіка на Ейфелеву вежу / Відео з акаунту @rooted91954 у соцмережі Х

У мережі також з'явилися відео з інцидентом. На одному з них чоловіка виводить поліція, його руки заковані в наручники за спиною, і він говорить до перехожого: "До біса тепло, чи не так?".

Чоловіка затримала поліція / Відео з акаунту @mchristian__ у соцмережі Х

Інцидент стався, коли Олімпійські ігри у Франції закінчуються, а служби безпеки в Парижі та за його межами переміщують свою увагу на церемонію закриття. Варто зазначити, що Ейфелева вежа не буде частиною церемонії закриття, яка мала розпочатися на Стад де Франс у північному передмісті Сен-Дені о 21:00.