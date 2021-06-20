У Парижі італійка загинула після того, як в неї в'їхав електросамокат

Смертельним стало зіткнення з електросамокатом для громадянки Італії у Парижі. Транспортний засіб перед зіткненням їхав на великій швидкості. Наразі поліція розшукує двох жінок, причетних до аварії.

Жертву наїзду звали Міріам, їй був 31 рік. Жінка гуляла набережною Сени.

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Жінка впала та вдарилась головою

Після того, як в неї в'їхав електросамокат, італійка впала та вдарилась головою об тротуар. Медики, що прибули на місце трагічного зіткнення, змогли відновити у жертви серцебиття.

До лікарні Міріам повезли у стані коми. До свідомості вона так і не прийшла і померла через 2 дні.

Після трагедії у Парижі відновили дискусії про обмеження швидкості для електросамокатів. Наразі цей показник становить 50 кілометрів на годину.

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У Нью-Йорку після зіткнення з електросамокатом загинула актриса

Зазначимо, що схожий інцидент стався у Нью-Йорку. Там внаслідок наїзду електросамокату загинула 65-річна актриса Ліза Бейнс. У жінки була несумісна з життям травма голови, попри це вона боролась протягом 10 днів.