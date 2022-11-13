18 років жив в аеропорту: у Парижі помер прототип персонажа голлівудського фільму "Термінал"

12 листопада у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля, в терміналі 2F помер Мехран Карімі Нассері. Причиною смерті став серцевий напад.

Поліція та медична бригада надали йому невідкладну допомогу, але, на жаль, врятувати чоловіка не змогли. Відомо, що чоловік жив у терміналі аеропорту 18 років – з 1988 по 2006 рік.

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Лорд Альфред і його тривале життя в аеропорту

Аеропорт імені Шарля де Голля іранець Мехран Карімі Нассері довго називав домом, а потрапив вперше туди через депортацію без паспорта з власної країни за протест проти шаха.

Однак на цьому його біди не закінчилися. Коли чоловік отримав посвідчення біженця від представництва УВКБ ООН у Бельгії, його портфель з документами вкрали на залізничному вокзалі Парижа. Пізніше його заарештувала французька поліція, однак через відсутність будь-яких документів так і не змогла нікуди депортувати.

Саме тоді Мехран Карімі Нассері потрапив до аеропорту, де і залишився – спершу вимушено, адже у нього не було посвідки на проживання, а згодом з власного вибору. Як повідомили у виданні, бюрократичні проблеми та дедалі суворіші європейські імміграційні закони роками тримали його на законній нічийній землі.

Там він спав на червоній пластиковій лавці, товаришував із працівниками аеропорту, приймав душ у персоналі, писав у щоденнику, читав журнали та оглядав мандрівників. Через це персонал прозвав його Лордом Альфредом, і він став мінізнаменитістю серед пасажирів.

Таке тривале проживання в аеропорті призвело до того, що чоловік не знав, як жити поза ним. А тому коли врешті отримав документи, залишився з власного бажання в аеропорту ще на кілька років, поки не був госпіталізований у 2006 році. Згодом він жив у паризькому притулку, звідки знову повернувся "додому".

Фільм "Термінал"

Історія складного життя іранця, який 18 років прожив в аеропорту, надихнуло Стівена Спілберга створити фільм "Термінал", який вийшов у 2004 році з Томом Генксом та Кетрін Зета-Джонс у головних ролях. Ба більше, він також надихнув на створення французького фільму "Lost in Transit" та опери під назвою "Політ".

У відомому в фільмі Стівена Спілберга Віктор Наворскі прибув в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку з вигаданої східноєвропейської країни Кракозія. Там він виявив, що через політичну революцію на батьківщині всі його проїзні документи були анульовані, а відтак він не може ані повернутися додому, ані потрапити у США. Головного героя кинули у міжнародний зал очікування аеропорту, де він залишився на тривалий час та знайшов друзів і ворогів.