У Парижі на протестах атакували поліцію: відбулись затримання

У столиці Франції відбулась чергова акція протесту проти закону "Про глобальну безпеку". Під час протесту радикально налаштовані мітингувальники кидали в працівників поліції петарди, пляшки та каміння. Зі сторони правоохоронців було озвучено заклик до розгону.

Джерело: BFMTV

Водночас правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.

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Мітинг у Парижі почався приблизно о 13 годині за місцевим часом і проходив з конфліктами між протестувальниками та поліцією.

За годину до початку комендантської години, яка в країні починається о 18:00 – поліція попросила мітингувальників розійтися. Проте дехто з учасників акції – залишився на мітингу.

У відповідь на провокативні дії протестувальників, зокрема кидання різними предметами – почалися затримання. Також акції проти закону відбулися в таких містах Франції, як:

Нант;

Ліон;

Лілль;

Страсбург.

Що цьому передувало

У Парижі виникли акції протесту проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото та відео з поліцейськими.

Закон "про глобальну безпеку" передбачає, що за поширення фото чи відеоматеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати 1 роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

Відповідне рішення в уряді пояснили тим, що публікація фотографій порушує фізичну та психологічну недоторканість правоохоронців.

Ініціатива влади обурила французів. Громадяни країни переконані – через це вони не зможуть контролювати, перевищує поліція свої повноваження чи ні.

Під час мітингу 30 січня у Франції затримали 35 учасників протестів проти закону "Про глобальну безпеку". З них 28 осіб – затримані у Парижі.