У Парижі на протестах атакували поліцію: відбулись затримання

У столиці Франції відбулась чергова акція протесту проти закону "Про глобальну безпеку". Під час протесту радикально налаштовані мітингувальники кидали в працівників поліції петарди, пляшки та каміння. Зі сторони правоохоронців було озвучено заклик до розгону.
Джерело: BFMTV
Водночас правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.
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Мітинг у Парижі почався приблизно о 13 годині за місцевим часом і проходив з конфліктами між протестувальниками та поліцією.
За годину до початку комендантської години, яка в країні починається о 18:00 – поліція попросила мітингувальників розійтися. Проте дехто з учасників акції – залишився на мітингу.
У відповідь на провокативні дії протестувальників, зокрема кидання різними предметами – почалися затримання. Також акції проти закону відбулися в таких містах Франції, як:
- Нант;
- Ліон;
- Лілль;
- Страсбург.
Що цьому передувало
- У Парижі виникли акції протесту проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото та відео з поліцейськими.
- Закон "про глобальну безпеку" передбачає, що за поширення фото чи відеоматеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати 1 роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.
- Відповідне рішення в уряді пояснили тим, що публікація фотографій порушує фізичну та психологічну недоторканість правоохоронців.
- Ініціатива влади обурила французів. Громадяни країни переконані – через це вони не зможуть контролювати, перевищує поліція свої повноваження чи ні.