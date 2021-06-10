Парк на 37 гектарів, нова школа та садки: Київрада ухвалила ДПТ на Кондратюка

У четвер, 10 червня, Київська міська рада більшістю голосів ухвалила рішення щодо Детального плану території на Мінському масиві в Оболонському районі столиці. Що цікаво, 54% території мікрорайону відведено під зелені зони.

Проєкт унікальний тим, що передбачає не ущільнення наявної забудови, а ревіталізацію занедбаної агропромислової території. Трансляція засідання велася на офіційному каналі Київської міської ради в ютубі.

Завдяки цьому рішенню держава отримає орієнтовно пів мільярда гривень прибутку, а Київ – сучасний новий район зі школою, садками, розвинутою інфраструктурою та парком у 32 гектари.



ДПТ на Кондратюка у Києві / Проєктний план

"Згідно з цим документом (ДПТ – 24 канал) на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Кондратюка, заплановано будівництво житлового мікрорайону", – повідомила у ході слухання архітекторка Олена Збаратська. За її словами, він буде обладнаний розвиненим комплексом обслуговування населення.

"Це школа, три дитячих садки, стадіони, амбулаторія сімейних лікарів. Також заплановано будівництво нової транспортної розв'язки, інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації", – пояснила Збаратська.

Окремо архітекторка підкреслила, що розвиток території у межах ДПТ повністю відповідає проєкту Генерального плану столиці, і "Комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019 – 2020 роки".



На Оболоні з'явиться сучасний мікрорайон / Ілюстрація проєкту



Рішення щодо ДПТ ухвалили 10 червня / Ілюстрація проєкту

Мікрорайон буде зведено литовсько-українською компанією Stolitsa Group, яка має високу репутацію на ринку нерухомості завдяки надійності та високій якості житла.

Нагадаємо, саме Stolitsa Group держава доручила завершити добудову понад 11 тисяч квартир збанкрутілого банку "Аркада". Меморандум щодо завершення об'єктів цього банку між державою, містом та інвесторами був підписаний у квітні 2021 року.