Парк на честь Героя: громада на Осокорках закликала столичну владу сприяти реалізації проєкту

Мешканці столичного району Осокорки закликали мера міста Віталія Кличка долучитися до реалізації проєкту парку на честь Героя України Сергія Машовця.

Розташувати цей парк планується в Дарницькому районі, в місцині, яка раніше була захаращена і закинута, і яку власними силами приводили до ладу жителі району. Так, вони зазначили, що протягом декількох років самостійно прибирали цей зелений масив від будівельного сміття, шин, доглядали за озером і прокладали доріжки.

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Після обіцянки столичної влади реалізувати парк на цій території, вони також висаджували дерева, одне з яких – потенціальний символ парку ялинку – було спиляно вандалами серед ночі.

На початку повномасштабної війни з Росією у столиці виникли нові турботи, через які проєкт парку відійшов на другий план. Один з ініціаторів створення парку – Сергій Машовець, як і багато українців, відправився на передову із перших днів вторгнення. На жаль, він загинув під час виконання бойового завдання, так і не побачивши новонародженої доньки.

Наразі всі умови для створення парку ще дотримуються – тут є і доглянуті зелені насадження, і озеро, і навіть прокладені доріжки. Тому громада, разом із дружиною загиблого Героя, звернулася до мера міста Віталія Кличка щодо реалізації цього проєкту. Тим більш, що витрати на себе готовий взяти забудовник, що поряд будує житловий комплекс, тобто коштів з бюджету міста не знадобиться. Забудовник також планує облаштувати укриття на своїх об'єктах, зробивши майбутню зону відпочинку безпечнішою.