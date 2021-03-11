Парламент Хорватії хоче визнати Голодомор геноцидом українців

Парламент Хорватії пропонує ухвалити декларацію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. У такий спосіб країна хоче продемонструвати свою солідарність з українцями.

Запит про ухвалення відповідної декларації подала фракція хорватських сувереністів за ініціативою української національної меншини. За словами хорватського депутата Марка Мілановича Літре, цей документ демонструє симпатію хорватського народу до українського.

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Він наголосив, декларація засуджує злочин комуністичного режиму, внаслідок якого загинули мільйони українців.

Між 1932 і 1933 роками, під жахливим червоним терором Йосипа Сталіна, понад 7 мільйонів українців були навмисно вбиті систематичною кампанією голоду,

– зазначив хорватський депутат Марко Міланович Літре.

"Давайте не провалимо голосування за цю декларацію, тому що це одне з попереджень з історії для майбутніх поколінь – про те, що правами й свободами людей не можна знехтувати задля якихось нібито високих цілей", – сказав депутат.

Які країни визнали Голодомор геноцидом

Австралія (2003/2008 роках);

Ватикан (2001, 2003 роках);

Грузія (2005 році);

Еквадор (2007 році );

); Естонія (1993 році );

); Канада (2003/2008);

Колумбія (2007 році );

); Латвія (2008 році );

); Литва (2005 році );

); Мексика (2008 році );

); Парагвай (2007 році );

); Перу (2007 році );

); Польща (2006 році );

); Португалія (2017 році );

); Угорщина (2003 році );

); США (частково у 2018 році).



Країни, що визнали Голодомор в Україні геноцидом / Інфографіка 24 каналу