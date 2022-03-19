Італійський парламентар після виступу Зеленського хоче почути "звернення" Путіна

Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Італії 22 березня. Втім, там є політики, які хотіли б також послухати президента Росії Володимира Путіна.

Мовиться про парламентаря Ніколо Грімальда. Саме він та троє його однопартійців не голосували за указ про відправлення зброї для нашої держави.

До теми Володимир Зеленський виступить перед парламентом Японії, – Reuters

Треба почути контрагента. Тому запросіть Путіна теж,

– каже він.

Водночас депутати італійського парламенту наголошують, що не проти виступу Зеленського.

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