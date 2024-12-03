У вівторок, 3 грудня, стало відомо, що парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні. Його оголосив президент Юн Сок Йоль кількома годинами раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KBS News. Зазначається, що для цього спікер Національної асамблеї Ву Вон Сік скликав екстрене пленарне засідання.

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Що відомо про скасування воєнного стану

Депутати парламенту Південної Кореї ухвалили постанову, якою вимагають скасування воєнного стану в країні.

За відповідне рішення проголосували 190 депутатів.

Оголошення воєнного стану тепер недійсне… Я сподіваюся, що громадянам буде спокійно. Я сподіваюся, що військові та поліція, які увійшли до приміщення Національної асамблеї, негайно покинуть Національну асамблею,

– заявив Ву Вон Сік.

Відповідно до законодавства Південної Кореї, воєнний стан має бути скасований, якщо цього вимагає парламентська більшість.

Нагадаємо, 3 грудня президент південнокорейський президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан та заявив про антидержавницьку діяльність опозиційних сил. Під час брифінгу він пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний демократичний порядок".