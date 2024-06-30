Визнала дії Росії геноцидом українського народу: Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію

Парламентська асамблея Організації з безпеки й співробітництва в Європі ухвалила нову резолюцію. Визнала дії Росії геноцидом українського народу.

Про це повідомив народний депутат, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, член парламентської делегації Павло Фролов.

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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу

У день відкриття літньої сесії у Бухаресті Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з засудженням десятирічної збройної агресії Росії проти України.

Визнала дії військово-політичного керівництва Росії та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу,

– розповів Фролов.

Документ також визначає, що необхідною умовою для встановлення міцного миру є деколонізація країни-агресора.

Головне з 70 пунктів резолюції ПА ОБСЄ:

заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та всіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;

заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності Росії за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України. Також провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань, які скоїли окупанти;

підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України. Країнам ОБСЄ пропонують приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією Росії;

президентські "вибори" 2024 року у Росії визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи країни-агресора;

підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт і транзит через порти ЄС.

Сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме по 3 липня.